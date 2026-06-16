Жители на столичния квартал „Кръстова вада“ сигнализираха за вандалска проява, при която е било увредено улично осветление и временно е било прекъснато електрозахранването на жилищна сграда.

Случаят е от нощта на 14 срещу 15 юни пред адрес ул. „Флора Кънева“ №24. По думите на подателите на сигнала, в малките часове на нощта двама непознати мъже са били забелязани пред входа на блока.

Жителите твърдят, че двамата, които по външен вид са били на средна възраст, са проявили агресивно поведение и са започнали да дърпат кабели от уличното осветление. В резултат на това е било предизвикано късо съединение, което е довело до временно спиране на електрозахранването в сградата за около 10 минути.

По информация на живущите, инцидентът е заснет от охранителни камери, като кадрите са предоставени с цел сигнализиране за случилото се.