Жители на столичния квартал „Модерно предградие” сигнализират за липса на улично осветление. По думите им проблемът продължава вече месец и половина.

Жителите на столичния квартал твърдят, че са подавали сигнали до общината и Инспектората, както и до електроразпределителното дружество. Хората са категорични, че ще сезират и омбудсмана, тъй като, по думите им, редовно плащат данъците, осигуровките и сметките си. Те посочват, че в отговор от район „Връбница“ получили обяснение, че няма средства за заплащане на електроенергията, използвана за уличното осветление.

Жителите на столичния квартал настояват за яснота относно разходването на средствата от местните данъци и такси.