Моята новина Инциденти Начало Моята новина Километрична тапа на АМ "Тракия" Начало Инциденти Километрична тапа на АМ "Тракия" Километрична тапа на АМ "Тракия" 17 юни 2026 16:33 Обновена в 17:29 Елена Младенова Километрична тапа на АМ "Тракия" на 16 километър в посока Вакараел. Инциденти❯ Гражданин сигнализира за опасно шофиране на кръстовище в Пловдив Овладян е пожар в жилищен квартал в Пловдив благодарение на бързата намеса на пожарната Жители на Пловдив сигнализират за паднал клон и опасни дървета на ул. „Стара планина“ Зачестяват нападенията от бездомни кучета в Каварна Гражданин сигнализира: Разпилян асфалт на АМ „Хемус“ спука гума на автомобил Клон падна върху движещ се автомобил в София – по чудо без жертви!