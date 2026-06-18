Моята новина Инциденти Начало Моята новина Дупки по улицата Начало Инциденти Дупки по улицата Дупки по улицата 18 юни 2026 07:03 Обновена в 17:58 Васил Иванов Улица в село Продановци - до гр.Самоков, която някога е била асфалтирана. Инциденти❯ Километрична тапа на АМ "Тракия" Гражданин сигнализира за опасно шофиране на кръстовище в Пловдив Овладян е пожар в жилищен квартал в Пловдив благодарение на бързата намеса на пожарната Жители на Пловдив сигнализират за паднал клон и опасни дървета на ул. „Стара планина“ Зачестяват нападенията от бездомни кучета в Каварна Гражданин сигнализира: Разпилян асфалт на АМ „Хемус“ спука гума на автомобил