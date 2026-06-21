Частичен път и без никакво улично осветление във вилното селище на с.Томпсън. След разговора с кмета миналата година, той ми обясни, че трябва аз да си купя уличното осветление. След това подадох 2 сигнала на 112. На първия сигнал дойдоха от енергото да мерят кабели и как ще стане със слагането и от там се почнаха лъжите - след една седмица почваме, сега много вали, имаме много работа не сте само вие. Последва втори сигнал, но нищо. Тук живеят хора. Всеки ден се налага да минаваме тези участъци по ранните часове. Има много свободно пуснати кучета, които се спускат по хората.