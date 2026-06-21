Моята новина Инциденти Начало Моята новина Километрично задръстване на АМ “Тракия” Начало Инциденти Километрично задръстване на АМ “Тракия” Километрично задръстване на АМ “Тракия” 21 юни 2026 16:44 Обновена в 22:23 Мария Вълчева Инциденти❯ Дупки по улицата Километрична тапа на АМ "Тракия" Гражданин сигнализира за опасно шофиране на кръстовище в Пловдив Овладян е пожар в жилищен квартал в Пловдив благодарение на бързата намеса на пожарната Жители на Пловдив сигнализират за паднал клон и опасни дървета на ул. „Стара планина“ Зачестяват нападенията от бездомни кучета в Каварна