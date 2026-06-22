Пътят е Бяла-Русе, денят е петък 19.06, час 14.43, полски тир с рег. номер WGM 1566N движещ се посока Русе-Бяла, около 30-40км след Русе, предприе неправилно изпреварване на колона автомобили без да има възможност да се прибере в неговата лента и се наложи почти да спра за не се ударм и да загинем.

Справка с ИИ относно камиона ми върна следната непотвърдена информация: Камионът е IVECO Stralis, собственост на фирма "DURA TRANS", изписана на кабината. Регистрационен номер: WGM 1566N Държава: 🇵🇱 Полша (Grodzisk Mazowiecki, близо до Варшава) Войводство: Мазовецко (Mazowieckie) Окръг: Grodzisk Mazowiecki Държава🇵🇱 Полша.