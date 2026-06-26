Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина С колело на Северната тангента Начало Пълен абсурд С колело на Северната тангента С колело на Северната тангента 26 юни 2026 13:01 Обновена в 18:24 Димитър Атанасов С колело на Северната тангента със 100 км/ч. Пълен абсурд❯ Работници хвърлят отпадъци от покрива без обезопасителен улей Без път и улично осветление Калотина Жители на столичен квартал сигнализират за липса на улично осветление Бързи и яростни тротинетки Агресивен водач изпреварва в Кресна