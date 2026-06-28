В отсечката, която се ремонтира между Нова Загора и Стара Загора, имаше задръстване. Не можах да снимам всички тарикати като този от клипа, които изпреварваха колоната и се движеха в аварийна лента, която видиш ли е забранена и преди време глобиха жена, защото беше отбила понеже детето й повръщаше. Едни може да бъдат глобени, а да видим дали други ще, въпреки че номерът на автомобила не се вижда добре, но е достатъчно отличаващ се с номер "СВ", а и имаме много умни кадри и технологии в КАТ, нека го изчистят.