Здравейте отново! Моля Ви, помогнете! Изпращам отново снимки на подлеза до механотехникума в Ловеч. Изпочупени плочки, не може да се върви спокойно по стъпалата.

Мръсно, превърнато в тоалетна. Ясно е, че за мръсотията са виновни хората. Но този подлез не е почистван от години. Нямаме друга алтернатива да стигнем до спирката.През него минават доста хора, комплексът не е малък. Това е безобразие в 21 век. Пратила съм сигнал до общината, никаква реакция. Това не е глезотия, наистина положението е страшно. Поздрави!