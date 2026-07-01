Жител на столичния квартал „Хаджи Димитър“ посочи, че вече три години безуспешно сигнализира до районната администрация за опасно дърво, надвиснало над имота му.

По информация на зрителя става въпрос за висока липа, разположена в района на ул. „Немирович Данченко“ №5. Според него дървото достига височината на шестетажен блок и при силен вятър и бури представлява сериозна опасност. „При силен вятър и буря ме е страх дори да гледам към дървото, защото е направо плашещо. Не ми се мисли какви биха били щетите, ако падне върху имота ми“, сподели зрителят.

Жената разказва още, че в двора ежедневно играе 6-годишният ѝ син, а семейството очаква и второ дете.„Страх ме е за живота на семейството ми. Вече три години изпращам имейли до район „Подуяне“, но не се предприемат никакви мерки“, твърди тя.