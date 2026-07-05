Моята новина Градът Начало Моята новина Лошо състояние на булевард "Клиент Охридски" в района на Техническия университет Начало Градът Лошо състояние на булевард "Клиент Охридски" в района на Техническия университет Лошо състояние на булевард "Клиент Охридски" в района на Техническия университет 05 юли 2026 22:50 Обновена в 22:51 Мария Балтова Градът❯ Сметоизвозване Асфалтови вълни Опасни дървета по бул. "Мария Луиза" в София Как камионите замърсяват чистия въздух Непроходими тротоари в столичния квартал "Бояна" Опасни дървета в София