Здравейте! Това е пътен участък между с. Странско и с. Димитриево, които се намират в различни общини, а разстоянието между тях е едва 5 километра. За съжаление, от години този път е в това състояние. За да се стигне до с. Димитриево, трябва да се използва магистралата, за която е необходима винетка. Не мога да повярвам, че в XXI век, в страна членка на Европейския съюз, е възможно да съществува подобна ситуация. Ние пътуваме до там по два пъти месечно и всеки път е истинско приключение. Община Димитровград и община Чирпан очевидно не разполагат със средства за ремонт. Според мен това е недопустимо. На какво основание управляващите ще увеличават цената на винетките? Заради такива „европейски“ пътища ли? По този път единствено се чупят автомобили. Моля за вашето съдействие, за да могат двете общини да предприемат необходимите действия и най-накрая да направят нещо. Недопустимо е повече от 30 години този път да изглежда по този начин.