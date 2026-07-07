Това е една малка част от " ремонтирания" парапет на моста върху река Марица, през който минаваше част от трасето на колоездачната обиколка "Джиро Италия". По цялата дължина на парапета и от двете страни на пътните платна, състоянието е такова, а височината на мантинелата е меко казано смешна. Трафикът там е много натоварен, има доста катастрофи, слава богу, без сериозни инциденти с жертви, но нищо не пречи да има и по-сериозни такива, предвид състоянието на цялата обезопасителна ограда и височината на мантинелата. Иначе, изглежда добре, без да се обръща внимание на липсващи части и такива изядени от ръжда, но пък боядисани и лъскави.