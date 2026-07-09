На 09.07.2026 г. около 16 часа, пътувах в автобус линия №74 (№ 5041) от спирка "Пиротска" до бул. "Гешов". През това време шофьорът пушеше. На първата снимка се вижда, колко е задимено, а това не е отделна кабина.