Моята новина Инциденти Начало Моята новина шофьор пушач Начало Инциденти шофьор пушач шофьор пушач 09 юли 2026 20:32 Обновена в 21:06 Даниела Кирилова На 09.07.2026 г. около 16 часа, пътувах в автобус линия №74 (№ 5041) от спирка "Пиротска" до бул. "Гешов". През това време шофьорът пушеше. На първата снимка се вижда, колко е задимено, а това не е отделна кабина. Инциденти❯ Каруци на околовръсното на Слънчев бряг за Варна Дъга след днешният дъжд Боклука в квартал Христо Ботев Изгоря лек автомобил в Бургас Лудостта по пътищата Вандализъм в изоставен строеж в Пловдив