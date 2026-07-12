Моята новина Градът Начало Моята новина Запазване на 3 безплатни паркоместа с кофи к. с. Равда Начало Градът Запазване на 3 безплатни паркоместа с кофи к. с. Равда Запазване на 3 безплатни паркоместа с кофи к. с. Равда 12 юли 2026 14:15 Обновена в 16:17 Димитър Запазване на 3 безплатни паркоместа в центъра на Равда с кофи за смет, улица "Св.св.Кирил и Методий" 20, платети 3 паркоместа струват около 600€ за сезона. Градът❯ Паун албинос на пътя в град Обзор Ямбол непочистени боклуци Ремонт на мост Опасна шахта Сметоизвозване Асфалтови вълни