Моята новина Градът Начало Моята новина Паун албинос на пътя в град Обзор Начало Градът Паун албинос на пътя в град Обзор Паун албинос на пътя в град Обзор 12 юли 2026 20:25 Обновена в 21:02 Сияна На 12 юли около 20 ч. близо до центъра на гр. Обзор от колата си забелязахме на пътя бял паун/ албинос, разхождащ се хаотично по улицата и тротоара. Не изглеждаше да съпроводен или гонен от някого. Градът❯ Запазване на 3 безплатни паркоместа с кофи к. с. Равда Ямбол непочистени боклуци Ремонт на мост Опасна шахта Сметоизвозване Асфалтови вълни