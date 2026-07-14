Зрител на NOVA сигнализира, че от две седмици наблюдава щъркел, който след бурята не може да лети. Птицата се намира в столичния квартал "Малинова долина".

На изпратената снимка се вижда, че щъркелът е на строителен обект. "Видимо състоянието му беше доста зле, като от вчера работниците го хранят и тази сутрин изглеждаше по-свеж", се посочва в сигнала.

"След десетки позвънявания на РИОСВ и "Зелени Балкани" ни беше обяснено, че трябва да заловим щъркела и чак тогава ще дойдат да го вземат. До колкото съм осведомена, щъркелът е защитен вид и би трябвало да се погрижат за него", се казва още.