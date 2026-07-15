Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Шофиране в аварийна лента на АМ “Хемус” Начало Пълен абсурд Шофиране в аварийна лента на АМ “Хемус” Шофиране в аварийна лента на АМ “Хемус” 15 юли 2026 18:04 Обновена в 18:04 Димитров Водачът кара в най-здравата лента на АМ “Хемус”, след Богров. Пълен абсурд❯ Как почти не стана фатален инцидент Щъркел не може да лети вече две седмици след бурята Водата в с. Доброславци Разрушен град без никаква инфраструктура Младежи с тротинетка на главния път София-Варна Ремонтни дейности