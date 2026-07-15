Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Как почти не стана фатален инцидент Начало Пълен абсурд Как почти не стана фатален инцидент Как почти не стана фатален инцидент 15 юли 2026 18:12 Обновена в 18:12 Димитров Минава влак, а бариерите са вдигнати. Кой отговаря за тях? Почти не се случи инцидент. Пълен абсурд❯ Шофиране в аварийна лента на АМ “Хемус” Щъркел не може да лети вече две седмици след бурята Водата в с. Доброславци Разрушен град без никаква инфраструктура Младежи с тротинетка на главния път София-Варна Ремонтни дейности