Честит рожден ден, NOVA! 🎉 Днес празнувате още една година, изпълнена с професионализъм, отговорна журналистика и незабравими телевизионни моменти. Пожелавам на целия екип на NOVA крепко здраве, вдъхновение, смели идеи и още много успехи!

Нека продължавате да бъдете сред водещите медии в България, да печелите доверието на зрителите и да създавате качествени предавания и новини. Честит празник! Пожелавам ви още дълги години развитие, високи постижения и безброй поводи за гордост!

С уважение, Никола Илиев