Здравейте. Бих искал да изразя огромното си възмущение от организацията на сметоизвозването в Община- Кирково. Конкретната снимка е от 20.07.2026 г. в 07:40 часа на ул. Христо Ботев" в с. Дружинци. Това не е изолиран случай, а системен проблем. Надявам се чрез Вашата медия ако се даде по-вече гласност за проблема може Кмета на Община - Кирково Шинаси Сюлейман да се "размърда" малко и разпореди поне два пъти седмично да се извозва боклука, а не на две седмици веднъж или поставяне на допълнителни контейнери на проблемните места. Сърдечно Ви, благодаря! Бъдете здрави!