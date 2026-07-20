Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Буря удари Ямбол Начало Пълен абсурд Буря удари Ямбол Буря удари Ямбол 20 юли 2026 18:44 Обновена в 19:08 Георги Колев Буря удари Ямбол. Зрител на NOVA сигнализира за наводнени улици в града вследствие на силния порой. Пълен абсурд❯ Как почти не стана фатален инцидент Шофиране в аварийна лента на АМ “Хемус” Щъркел не може да лети вече две седмици след бурята Водата в с. Доброславци Разрушен град без никаква инфраструктура Младежи с тротинетка на главния път София-Варна