След 40 години и 6 месеца вярна служба в Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кубрат, Игнат Игнатов беше изпратен по традиция от своите колеги с водни струи от пожарникарските маркучи, сирени, аплодисменти и много емоции.

Игнатов постъпва в системата в Кубрат през 1987 година и през целия си професионален път е участвал в десетки спасителни акции и гасене на пожари. Колегите му го определят като пример за професионализъм, смелост и отдаденост.

Началникът на пожарната в общинския център подчерта, че Игнатов ще липсва на колектива със своя опит, знания и готовност винаги да помага. Последният му работен ден беше още по-специален – освен пенсионирането си, Игнат Игнатов отбеляза и своя 60-годишен юбилей.

След десетилетия служба в полза на обществото той поема към нов етап от живота си, оставяйки след себе си уважение и признателност от колеги и граждани.