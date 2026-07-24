Моята новина Градът Начало Моята новина Разбит път в "Люлин" Начало Градът Разбит път в "Люлин" Разбит път в "Люлин" 24 юли 2026 16:52 Обновена в 15:51 Румен Руменов Здравейте. Това е улица, която води до метрото в столичния квартал "Люлин". Заради преминаващи камиони от строеж наблизо платното е хлътнало и създава реална опасност за преминаващите коли. Градът❯ Как мият улиците в София Трамвайна линия бул. "Скобелев" Опасна дясна лента на моста Чавдар Дъжд във Варна Наводнение след пороя в Пловдив София