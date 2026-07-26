Моята новина Пълен абсурд Начало Моята новина Висока скорост Начало Пълен абсурд Висока скорост Висока скорост 26 юли 2026 13:07 Обновена в 15:59 Матьо Георгиев 6.25 сутринта на 26.07.2026 Е79 в посока Мездра, веднага след новите два тунела срещу с.Лютидол. Изпревари ме, нарушавайки ограничението, при което реших да го настигна. Вижда се ограничението 80 км/ч. Пълен абсурд❯ Без топла вода в ж.к. "Студентски град" Улица в село Гиген Чепинско шосе – Околовръстен път: Къде е отводняването? На път за ОУ „Никола Вапцаров” във Варна Пълен абсурд Пътища и мантинели