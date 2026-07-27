Моята новина Инциденти Начало Моята новина Градският транспорт във Варна без никакъв грайфер на гумите Начало Инциденти Градският транспорт във Варна без никакъв грайфер на гумите Градският транспорт във Варна без никакъв грайфер на гумите 27 юли 2026 23:08 Обновена в 22:20 Стамат Стоянов Смятам, че е недопустимо да няма грайфер на гумите на автобус от най-натоварената линия във Варна - номер 148. Инциденти❯ Необезопасен стълб Зрители сигнализират за опасен път Неспазване правилата на пътя Обир за над 100 000 € в София Паркирани автомобили на алеите на Гребната база в Пловдив Горящ кораб срещу с. Лозенец