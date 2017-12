​Руски бизнесмен нахлу с оръжие в московска фабрика - негова бивша собственост, като застреля един човек и рани най-малко трима, съобщава БГНЕС.

Gunman kills one and injures three during shooting rampage in Moscow sweet factory https://t.co/noIziEZUHS pic.twitter.com/fMKZiw7R8V