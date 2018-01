Поне 10 души са били ранени, след като етаж на индонезийската фондова борса се срина върху фоайето на сградата в понеделник, предаде БГНЕС.

„Все още разследваме случая, но засега нашите приоритети са жертвите", каза говорителят на полицията в Джакарта Арго Ювоно за телевизия „Метро”.

Кадри, излъчвани от телевизиите, показаха няколко души, лежащи на земята и изнасяни извън сградата.

#BREAKING: At least 28 injured when second floor collapses at Indonesia Stock Exchange building in #Jakarta pic.twitter.com/hqw7iLO4eV