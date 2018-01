Мощно земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер разлюля южния бряг на Аляска във вторник сутринта.

Предупреждения за вероятност от цунами бяха издадени за Аляска и западното крайбрежие на Канада, съобщи БГНЕС.

#BREAKING: People are evacuating Kodiak, Alaska for fear of the #Tsunami waves. Kodiak officials are urging residents to evacuate after threats of tsunami waves are triggered by the 8.2M earthquake (VIDEO: @Jupiter00000) pic.twitter.com/Bh2BmXVZ0B