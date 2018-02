Два влака са се сблъскали в Австрия. Една жена е загинала, а 22 души са ранени, сред които и три деца, съобщиха от австрийската полиция.

Инцидентът е станал малко преди 14.00 часа българско време в района на жп гарата в град Никласдорф, Централна Австрия.

Един от влаковете е излязъл от релсите в следствие на удара. По данни на спасителите са се сблъскали електрически влак от предградията и междуградски експрес.

Пострадалите са настанени в близките болници. Причината за катастрофата за момента не е известна.

