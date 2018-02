Трима души са ранени при стрелба близо до централата на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ във Форт Мийд, щата Мериленд. Един човек е арестуван, предаде Ройтерс, като се позова на американски медии.

Телевизия NBC News излъчи кадри, снимани от въздуха, на които се вижда как пред разузнавателната организация полицаи са наобиколили мъж, който лежи на земята с белезници. На кадрите се вижда черен високопроходим автомобил, който се е блъснал в бетонна бариера на обекта, а в предното му стъкло личат дупки от куршуми.

Пътят, който минава край Форт Мийд, е затворен в двете посоки заради полицейското разследване.

АНС съобщи, че властите са реагирали на инцидент на входа на нейната централа. Ситуацията е под контрол и вече няма заплаха за сигурността.

Президентът Доналд Тръмп е информиран за развитието на случая, каза говорителка на Белия дом.

Shooting outside National Security Agency in Maryland, suspect held; US Media reports pic.twitter.com/mgbdyS8KGS

Reports of a shooting near the National Security Agency in Fort Meade, MD https://t.co/2TAwsEDKub