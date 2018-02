Закриха 23-те Зимни олимпийски игри в Пьонгчанг с пищна церемония. Тя започна в 13.00 ч. българско време. Знаменосец на българската делегация беше ски бегачът Йордан Чучуганов.

Игрите бяха открити на 9-и февруари от президента на Република Корея Мун Дже-ин.

Олимпийският огън бе запален от голямата звезда на домакините - фигуристката Ю-На Ким, която е олимпийска шампионка от Ванкувър 2010 и сребърна медалистка от Сочи 2014.

And here’s EXO performing at the closing of the Olympics. So cool. I wonder what goes through the North Koreans’ minds when they see things like this? pic.twitter.com/3utkvaEpHU — Anna Fifield (@annafifield) February 25, 2018

Продължилото повече от 2 часа невероятно шоу разказа историята на „Следващата вълна“, подчертавайки силата на човешкия дух. Подобно на откриващата церемония и днес шоуто премина под знака на приятелството, хармонията и мира. В контраст с откриващата церемония на Игрите обаче, която акцентира основно върху местните традиции и култура на Корея, днес домакините наблегнаха повече на модерния облик на своята страна. Освен много музика и танци, програмата не премина и без невероятните визуални ефекти, с които организаторите за пореден път демонстрираха силата на съвременните технологии. За зрелището на церемонията допринесоха още изпълненията на популярната к-поп група ЕХО, както и това на корейската поп и рап изпълнителка Си Ел.

В знак на мир и обединение на Корейския полуостров отборите на Сверна и Южан Корея дефилираха под общ флаг и дори имаха един отбор по хокей на лед за жени.

В Игрите участваха рекордните 2952 спортисти от 92 държави. Най-многобройна беше делегацията на САЩ - 242 спортисти, която обаче имаше най-слабото си представяне на Зимна олимпиада от 20 години насам.

В крайното класиране по медали Норвегия завърши на първото място, изпреварвайки в последния ден Германия. „Викингите“ завоюваха рекордните 39 медала на Зимни олимпийски игри, от които 14 златни, 14 сребърни и 11 бронзови. Германия остана на второ място с 31 медала – 14 златни, 10 сребърни и 7 бронзови. Трети се наредиха канадците с 29 отличия – 11 златни, 8 сребърни и 10 бронзови.

Общо 30 страни спечелиха медали в ПьонгЧанг, като за съжаление България не бе сред тях. Най-доброто класиране за българския състезател на Игрите бе шестото място на Сани Жекова във финала на сноубордкроса и 14-та позиция в ски скока на Владимир Зографски.

За Русия, със статут "Олимпийски спортисти от Русия", се състезаваха 168 атлети.

This is honestly one of the most legendary entrances for the closing stage I have ever seen in my life. This is really on another level. #Olympics_EXO pic.twitter.com/2FgX3iXu2o — 🕊 (@guanlinnet) February 25, 2018

Това са вторите Игри, които се проведоха в страната, след летните през 1988 г. в Сеул.

