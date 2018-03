Въоръжен мъж взе заложници в супермаркет в Южна Франция. Драмата се разиграва в град Треб. Нападателят е обявил, че е член на ИДИЛ.

Двама души са убити, съобщиха ТАСС и "Ройтерс". И двамата са били заложници, съобщи по телевизия Бе Еф Ем кметът на града Ерик Менаси.

По непотвърдена информация единият загинал е служител на супермаркета.

Има информация и за двама ранени.

По информация на "Ройтерс" в момента в магазина са само нападателят и един полицай, а заложниците са били освободени.

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp