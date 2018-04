Голям пожар в болница в Истанбул. Гори изолацията на лечебното заведение „Таксим”. Обхванати са няколко етажа.

LATEST — Fire at the Taksim Training and Research Hospital in Istanbul partially under control, no casualties so far: governor https://t.co/47NGvFnnkE pic.twitter.com/wVhmDo2SyB