Според някои данни машината е Ил-76, руско производство

Военно-транспортен самолет е паднал в Алжир. В самолета Ил-76 е имало 105 души и всички са загинали.

Според някои данни машината е Ил-76, руско производство. 

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Самолетът е паднал край летище Буфарик около 8 часа местно време, 10 часа бъларско. 

Транспортният военен самолет е паднал в близост до военното летище, след което е избухнал в пламъци. 

Всички пътища в района за затворени. Към мястото са изпратени най-малко 14 линейки. 

Очаквайте подробности!

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