Военно-транспортен самолет е паднал в Алжир. В самолета Ил-76 е имало 105 души и всички са загинали.

Според някои данни машината е Ил-76, руско производство.

Самолетът е паднал край летище Буфарик около 8 часа местно време, 10 часа бъларско.

