Американски пътнически самолет извърши аварийно кацане на летището във Филаделфия, след като е съобщил, че левият му двигател е отказал, информира CNN, цитирана от БГНЕС.

Самолетът на "Southwest Airlines" е летял от летище Ла Гуардия в Ню Йорк до Далас, Тексас със 143-ма пътници и петима човека екипаж на борда. Според местни медии има един ранен.

