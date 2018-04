Тежък инцидент в Торонто. Ван блъсна 10 души на тротоар, а след това шофьорът избяга. Има жертви, но засега полицията отказва да съобщи броя им.

По неофициална информация, загиналите са най-малко двама. 7 души са приети в болница с различни наранявания. Мъжът бързо е бил задържан и отведен в ареста.

Властите не съобщават подробности за него, нито вероятните му мотиви.

#BREAKING: Van strikes numerous pedestrians in Toronto. Reports say that 8 to 10 people are injured >> https://t.co/REk4O5AsqA pic.twitter.com/iO3NgA7rOa