Ван прегази пешеходци в Торонто. По данни на местната полиция от 8 до 10 души са ранени. Свидетели твърдят, че има един загинал. Тази информация обаче още не е потвърдена.

Шофьорът е опитал да избяга от местопроизшествието заедно с превозното средство.

#BREAKING: Van strikes numerous pedestrians in Toronto. Reports say that 8 to 10 people are injured >> https://t.co/REk4O5AsqA pic.twitter.com/iO3NgA7rOa