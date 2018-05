115 души загинаха, а над 200 бяха ранени при мощни пясъчни бури в Индия. Северната част на страната беше най-силно засегната. Повече от 40 жертви има в град Агра, където е мавзолеят Тадж Махал.

27 killed, over 100 injured as high-velocity #duststorm hits parts of #India https://t.co/ZgSrE3I57B pic.twitter.com/bMcQT1wlRq

Повечето хора са станали жертва на паднали дървета или срутени покриви. По принцип толкова мощна буря не е обичайна за периода. Сезонът на мусоните, който носи лошо време, започва след повече от месец.

Powerful storms lash North India: Here’s what we know so far https://t.co/HsHnk8G4fh#DustStorm #NorthIndia pic.twitter.com/oc4rR9fs3r