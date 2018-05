Пясъчна буря, която се разрази в северните части на Индия, уби 77 души и рани 143-ма, след като силни ветрове събориха дървета и стени, предаде БТА.

27 killed, over 100 injured as high-velocity #duststorm hits parts of #India https://t.co/ZgSrE3I57B pic.twitter.com/bMcQT1wlRq

През нощта бурята се разразила в Утар Прадеш и Раджастан. Засега има потвърдени 46 смъртни случая в Утар Прадеш и 31 в Раджастан. Областта Агра, където се намира монументът Тадж Махал, е една от най-засегнатите.

Powerful storms lash North India: Here’s what we know so far https://t.co/HsHnk8G4fh#DustStorm #NorthIndia pic.twitter.com/oc4rR9fs3r