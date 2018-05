Най-малко 32 души са загинали, след като язовир се срути в Кения, съобщи полицията в страната. Жителите описаха калните води, залели домовете им като "ад на земята".

Сред жертвите са жени и деца. Огромното количество вода е помело къщи и обществени сгради в района на град Солай, на около 200 километра от столицата Найроби. До момента са спасени едва 40 души, но има опасения за огромен брой загинали хора. 2000 души са останали без дом. Водата е разрушила до основи начално училище и е наводнила гимназия.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА ЩЕТИТЕ, КОИТО ПРИЧИНИХА КАЛНИТЕ ВОДИ

