Помните ли историята с „роклята”, която едни виждаха синя, а други бяла?

Вече седмица нова вълна от спорове взриви интернет.

Ако по някаква причина все още не сте чули това, направете го точно сега!

Какво чувате? Yanny или Laurel? Милиони хора влязоха в ожесточени спорове. Десетки създадоха теории. А ако вие чувате втория вариант, технически сте прав.

Има няколко частични обяснения за това как „Yanny или Laurel” се превърна в новата версия на „роклята”, която по същия начин взриви интернет пространството преди три години. Самият аудиозапис произлиза от уебсайта Vocabulary.com (бел.авт. сайт, който помага за обогатяване на езика и научаване на нови думи) при вписването на “laurel” (бълг. лавров).

Кой ще познае цвета на роклята?

На 11 май Кейти Хецел, първокурсничка в гимназия „Flowery Branch” в Джорджия, била в час по Световна литература. „Laurel” била една от думите в речника й. Тя решила да я провери в уебсайта Vocabulary.com и пуснала аудиозаписа, за да се увери в произношението. Вместо търсената от нея дума обаче, тя чула “yanny”.

“Попитах съучениците си, но всички чувахме различни неща”, казва Кейти. После тя публикувала аудиозаписа в своя Instagram профил. Малко след това, неин съученик в последен курс, Фернандо Кастро, споделил нейния клип като анкета.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I