В китайския град Гуейян е пуснат в експлоатация изкуствен водопад, който се спуска по фасадата на небостъргач от височина 108 метра, предаде БТА. Общата височина на офис сградата е 121 метра.

