Експлозия избухна до летището в Болоня, Италия, съобщава "Дейли стар".

В социалните мрежи бяха качени снимки, на които се виждат огнени кълба и дим да се издигат високо в небето.

Footage of the massive explosion near #Bologna Airport in #Italy https://t.co/HByB9eLLSD pic.twitter.com/BMWDrqSbmc

Изданието цитира полицейски източници, според които експлозията е станала на път близо до летището и е резултат от катастрофа.

Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy