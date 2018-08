Филмчето на Дисни „Мечо Пух“ е забранено в Китай, защото сравняват с унесеното мече президента Си Цзинпин.

Когато бъдат направени опити в мрежата Уейбо да бъде намерен любимият на милиони образ, излиза съобщение „съдържанието е незаконно“.

Сравняват Си Цзинпин с мечока от 2013 г. насам. Тогава бившият днес американски президент Барак Обама се разхожда до Си Цзинпин. Веднага е направен „дубъл“: снимката на държавните глави е поставена до кадър, на който Мечо Пух се разхожда с приятеля си Тигър.

I will never get tired of Winnie the Pooh, Xi Jinping comparisons pic.twitter.com/T22STh9S4f