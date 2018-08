Хиляди румънци, живеещи в чужбина, се събраха в Букурещ, за да протестират срещу лявото правителство, управляващо страната, като настояват за предсрочни избори, предаде БГНЕС.

Romanians gather in Bucharest to protest against the ruling party and their corrupt policies. 👏👏👏🇷🇴 #Romania #Respect pic.twitter.com/IgkoTDQpDg — Patrick (@PatrickSikler) August 10, 2018

Протестиращите се сблъскаха с полицията, когато се опитаха да пробият полицейските заграждения през сградата на правителството.

Поне двама човека бяха арестувани.

Romanians from all around the world are coming home to support the highly anticipated protest scheduled for 10-11 August in Bucharest to support Romania’s democracy, its justice system and the fight against corruption 🇷🇴🇪🇺🇦🇺🌏 #România #democracy #justice #anticorruption pic.twitter.com/qGWLEoiJ3F — Ramona Martinovici (@yahix) August 9, 2018

Членовете на румънската диаспора, които са пристигнали в столицата на Румъния от няколко европейски държави, за да присъстват на демонстрациите, са ядосани от начина, по който се управлява родната им страна.

Thousands joined a rally in Bucharest, Romania on Friday staged by Romanians working abroad to protest against entrenched corruption, low wages and attempts by the ruling Social Democrat Party (PSD) to weaken the judiciary https://t.co/nwr0UCYhZc via @Reuters pic.twitter.com/XRIX7YwCDf — Dan Popescu (@PopescuCo) August 10, 2018

Протестиращите носят знамена на Румъния и ЕС и скандират „Справедливост, а не корупция.”

