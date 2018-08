Земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разлюля Иран, съобщи Геологическата служба Съединените американски щати. Епицентърът е бил на дълбочина 10 км, на разстояние 87,8 км северозападно от град Керманшах, който е обитаван от около 621 000 души.

People rushed to hospital after strong earthquake hit western Iran #IranEarthquake pic.twitter.com/t38tzPwyB5

Съобщава се за две жертви, възможно е броят им да нарасне. Повече от 240 души са ранени.

Медиите в Ирак съобщават, че жителите на Багдад, провинция Киркук, Сулеймания, Дияла, Дахук, Ербил и други райони на страната също са усетили труса.

CCTV video shows the moment earthquake hits Salas-e Babajani county in western Iran in the early hours of Sunday pic.twitter.com/RTIZCerwD6