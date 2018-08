Четирима убити и 10 ранени при масова стрелба в американския щат Флорида, предаде "Ройтерс".

Полицията е отцепила район в град Джаксънвил. Стрелбата избухнала на голям турнир по една от популярните в Съединените щати видео игри, провеждащ се в развлекателния център „Джаксънвил Лендинг“.

JUST IN: ATF is responding to the reported mass shooting in downtown Jacksonville. https://t.co/xOJYsFlQ5r pic.twitter.com/EMIcb9aCSU — Fox News (@FoxNews) August 26, 2018

От местната полиция е издадено предупреждение към гражданите да избягват квартала, тъй като не е безопасен.

BREAKING: Police in Jacksonville, Florida, say they're responding to a mass shooting at the Jacksonville Landing marketplace in the city's downtown area. https://t.co/EOeiryxPjM pic.twitter.com/L4g105D4yt — CBS News (@CBSNews) August 26, 2018

Не е ясно дали стрелецът е един и срещу кого е бил насочен огънят.

PHOTOS FROM THE SCENE: JSO reports a mass shooting at the Jacksonville Landing; multiple fatalities https://t.co/Sua4CkPCFy pic.twitter.com/9uffTt4oGn — First Coast News (@FCN2go) August 26, 2018

Един извършител е елиминиран от полицията, Изяснява се дали има втори.

UPDATE Law enforcement response and operations at Jacksonville mass shooting are ongoing. #fox35 #TheLandingMassShooting pic.twitter.com/HRTaW4JNxh — Tom Johnson (@FOX35Tom) August 26, 2018

Продължава полицейската акция в самия център на града, на западния бряг на голямата река, която пресича града.

BREAKING: ‘Mass shooting’ reported at Jacksonville Landing, police say https://t.co/0juPsNDJuz — Fox News (@FoxNews) August 26, 2018

Спецотрядът на полицията обикаля търговския център, в който е станала стрелбата. Турнирът се е предавал на живо в интернет и хиляди са чули изстрелите.

Multiple people dead after mass shooting at Madden event in Jacksonville https://t.co/PZRk1MkMx0 — Jacqueline Jimenez (@cyberiatv) August 26, 2018

