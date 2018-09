Автобус се вряза челно в колона на виадукт в испанския регион Астурия. Загинали са най-малко петима пътници, посочва "Ел Мундо". Според испанското издание е вероятно броят им да се увеличава. Пострадали са най-малко 20 души, които са пътували в превозното средство.

